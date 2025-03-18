Ректор Центрального университета Ивашкевич раскрыл образовательную стратегию вуза

Центральный университет стремится стать лучшим частным вузом страны, поставляющим кадры для ведущих российских компаний. Стратегия обучения в вузе основана на практике и связи с потенциальными работодателями. Об этом в интервью журналисту Андрею Ванденко, который провел тысячи бесед с первыми лицами науки, бизнеса и политики, включая президента России Владимира Путина, заявил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Ректор вуза рассказал о существующем дефиците на рынке труда. У всех крупных IT-компаний есть общая проблема: где брать и учить кадры. В 2024 году вузы страны выпустили 166 тысяч экономистов, 89 тысяч юристов и лишь 32 тысячи программистов.

«Если же взглянуть на рынок труда, окажется, что нехватка последних колоссальная, а такое количество экономистов и юристов не нужно. Рыночный дисбаланс и стал главным триггером, почему бизнес вовлекается в образование», — отметил ректор.

Центральный университет, созданный по инициативе Т-Банка и при поддержке более 50 крупнейших компаний, стал вузом от бизнеса для бизнеса, заявил он.

Ивашкевич отметил, что через три с половиной месяца после открытия вуза была запущена магистерская программа, на которую зарегистрировались три тысячи претендентов — почти 60 человек на место.

«Мы увидели, что ребята оканчивают бакалавриаты лучших отечественных вузов и думают о продолжении учебы. Наш первый набор — выпускники Вышки, Физтеха, Бауманки, питерского ИТМО», — сообщил ректор.

Он уточнил, что в Центральном университете студенты получили практико-ориентированную программу, дающую возможность стажироваться в крупных IT-компаниях.

По его словам, курсы в вузе делятся на три, промаркированные по аналогии с лыжными трассами, уровня — синий, красный и черный. Он уточнил, что студенты пробуют дисциплины на разных уровнях сложности. При этом одно из направлений необходимо изучать на профессиональном (черном), а другие можно понижать до красного или синего уровня.

«Мы говорим: ребята, будет правильнее, если не станете выбирать специальность на входе, когда толком еще не знаете ни про мир бизнеса, ни про IT», — пояснил ректор вуза.

Ивашкевич отметил, что у студентов всегда есть возможность досдать необходимые курсы и выбрать другую специальность.

«Замыкать вчерашнего школьника сразу в узкой нише, про которую он мало что понимает, — большая ошибка», — убежден он.

Ректор отметил, что студентам достаточно двух лет фундаментальной подготовки. Затем, уточнил он, ребята уходят на стажировку, начиная практиковаться в компаниях, которые они выбрали.