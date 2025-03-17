Венесуэльский министр поздравил «Аэрофлот» с днем рождения

Рамон Веласкес поблагодарил «Аэрофлот» за укрепление связей между РФ и Венесуэлой

Министр народной власти по транспорту Венесуэлы Рамон Веласкес поздравил с днем рождения авиакомпанию «Аэрофлот», которой исполнилось 102 года. Текст поздравления есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По его словам, к поздравлению присоединяется президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Министр поблагодарил «Аэрофлот» за вклад в аэрокосмическую отрасль и укрепление российско-венесуэльских отношений. Он также отметил важность стратегического партнерства между странами для их развития.

Как отметил Веласкес, «Аэрофлот» «продолжает с рвением и страстью пересекать воздушное пространство по всему миру».

В письме министр выражает признательность всему персоналу «Аэрофлота» — от пилотов до бортпроводников — за их патриотизм, преданность и высокое качество обслуживания. Рамон Веласкес попросил передать эти поздравления коллективу компании.

В завершение министр заявил о готовности продолжать сотрудничество для укрепления Боливарианской революции и построения свободной, суверенной и социалистической Родины.

«Аэрофлот» также поздравили с днем рождения ключевые партнеры: аэропорты «Шереметьево», «Пулково», «Красноярск», госкорпорации «Ростех», ОАК и многие другие.