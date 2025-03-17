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В Сбере объявили о запуске нового сервиса на «Госуслугах» и в приложении «СберБизнес»

Предпринимателям стали доступны «Моментальные платежи» на «Госуслугах»
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Команда Сбера объявила о запуске нового сервиса для предпринимателей на портале «Госуслуг» и в приложении «СберБизнес». Сервис «Моментальные платежи» дает владельцам бизнеса возможность оплачивать налоги, пошлины и другие счета госучреждений в пару кликов, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Новый функционал разработали специалисты Сбера и Минцифры РФ.

Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал «Госуслуг» сам выставляет счет, а Сбер автоматически формирует платежное поручение в системе интернет-банкинга «СберБизнес».

Плательщику остается войти в «СберБизнес» и подтвердить операцию.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что новый сервис экономит самый важный ресурс — время. Он исключает ошибки при оформлении платежных документов, потому что все поля заполняются автоматически.

«Это очень быстрое решение, недаром оно называется моментальным. Пользовательский путь для юрлиц столь же прост и самоочевиден, как и для физлиц на «Госуслугах». А главное — информация о платеже мгновенно поступает в госорганы благодаря прямой интеграции», — сказал Анатолий Попов.

Сервис основан на технологии Sber API, позволяющей получить свыше 100 различных услуг.

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