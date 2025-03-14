Авиабилеты в Турцию резко подешевели

Средняя цена перелета из России в Турцию в 2025 году уменьшилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 тыс. рублей в одну сторону. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе для покупки билетов «Авиасейлс», проанализировав данные бронирований.

Эксперты отметили, что лучшее время для покупки билетов зависит от сезона. Зимой выгоднее бронировать за 2–4 недели или заранее, за три месяца и более. Весной оптимальный период составляет от 10 до 80 дней до вылета. Для летних поездок подходящий диапазон — от двух недель до двух месяцев, а в случае дальнего планирования — за четыре месяца и раньше. Осенью специалисты рекомендуют приобретать билеты как можно заранее.

В 2024 году Турцию посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из данных министерства культуры и туризма республики. В январе 2025 года наблюдалось снижение турпотока из России: страну посетили 203,7 тыс. россиян, что на 11,6% меньше по сравнению с январем 2024 года. Несмотря на это, турецкие власти ожидают, что в 2025 году Турцию посетят 7 млн российских туристов. Ранние бронирования на лето 2025 года показывают рост спроса: количество бронирований туров с заездами в летний период почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Турция занимает второе место среди наиболее популярных направлений у россиян на лето, уступая только внутреннему туризму.

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое чаще летать в Китай.