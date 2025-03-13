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Россияне стали вдвое чаще летать в Китай

Сервис «Островок»: число поездок россиян на китайский Хайнань удвоилось за год
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Shutterstock

Число поездок россиян в первые два месяца 2025 года на китайский остров Хайнань выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», которое поступило в распоряжение «Газеты.Ru».

Интерес российских туристов к поездкам в китайский Хайнань растет благодаря наличию прямых рейсов и разнообразию доступных направлений.

Среди направлений с самым высоким ростом числа бронирований выделяется Санья, где спрос российских путешественников увеличился в два раза, уточняется в документе. Санья на острове Хайнань славится своими пляжами, тропической природой и развитой туристической инфраструктурой.

Пятерку городов Китая по популярности среди российских туристов возглавляют Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Санья и Чэнду. Также высоким спросом пользуются Сиань, Ханчжоу и Циндао.

Наибольшее число бронирований россиянами отелей в Китае в 2024 году пришлось на апрель — май и октябрь — ноябрь.

Исследование было проведено в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что Израиль упростил визовый режим для россиян.

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