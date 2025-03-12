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Страхование экологических рисков назвали способом финансирования ликвидации катастроф

В СберСтраховании предложили ввести вмененное страхование экологических рисков
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

СберСтрахование предлагает ввести в России вмененное страхование экологических рисков для бизнеса. Об этом на пресс-конференции 12 марта рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

По его словам, это позволит обеспечить финансирование работ по ликвидации последствий экологических катастроф.

Волков подчеркнул, что государство уделяет много внимания контролю за загрязнением окружающей среды. При этом он отметил, что, несмотря на строгие нормативы и высокие штрафы, аварии с утечкой вредных веществ и другие экологические катастрофы продолжают происходить. В качестве примера глава СберСтрахования привел разлив мазута в Керченском проливе.

Согласно заявлению министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, восстановить нужно 280 гектаров побережья. При этом окончательный размер ущерба животному миру и природным экосистемам к суду предстоит рассчитать Росприроднадзору.

Волков напомнил, что ответственность владельцев судов была застрахована от риска за вред окружающей среде, однако совокупная страховая сумма по ним не превышает 4 млрд рублей. По его мнению, если учитывать объем работ по ликвидации последствий аварии, развернутых в регионе, уже сейчас станет понятно, что этого будет недостаточно.

«После аварии президент страны дал правительству ряд поручений, в том числе – проработать механизмы привлечения дополнительных средств для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны», — добавил он.

Глава СберСтрахования считает, что таким механизмом могло бы выступить страхование.

«Его необходимо сделать вмененным для крупного бизнеса, чья работа сопряжена с высоким риском загрязнения окружающей среды. Кроме того, необходимо внедрить нормативы страховых сумм в зависимости от объема и типа потенциально опасного продукта, а также особенностей страхователя: типа тары, перевозчика, маршрута следования и других моментов», — сказал Волков.

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