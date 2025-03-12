Дочерние компании Сбера показали рекордный результат по выплате страховых возмещений

Россияне получили 732 миллиарда рублей от страховых компаний Сбера в 2024 году

Рекордный результат по выплате страховых возмещений россиянам показали дочерние компании Сбера «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование» в 2024 году, сообща они выплатили клиентам 732 млрд рублей. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка в 2024 году.

По его словам, выплаченные по страховым случаям деньги пошли на погашение ипотеки, лечение, поддержку при нетрудоспособности, ремонт автомобилей.

Компания «СберСтрахование жизни» в 2024 году выплатила клиентам 711,2 млрд рублей. Рост выплат составил 300% по сравнению с предыдущим годом.

Самый большой объем выплат пришелся на накопительное страхование жизни (НСЖ) — 451,9 млрд рублей. По договорам страхование жизни с инвестиционной составляющей было выплачено 239,9 млрд рублей. Выплаты по страхованию жизни и здоровья от различных рисков составили 19,4 млрд.

«СберСтрахование» выплатила за 2014 год клиентам по страховым случаям 20,6 млрд рублей — на 68% больше, чем в 2023 году. Розничные клиенты получили 13,3 млрд рублей (в 2023 году — 8,7 млрд рублей), корпоративные — 5,4 млрд рублей (в 2023 году — 2,2 млрд рублей). Наибольший объем выплат в розничном сегменте пришелся на ОСАГО (24%), добровольное страхование жилья и КАСКО (по 13%).

По программам добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2014 году люди обратились за помощью в «СберСтрахование» 680 тыс. раз, им была оказана помощь на 1,9 млрд рублей (в 2023 году — на 1,3 млрд рублей).

«Выплаты страховых компаний Сбера в прошлом году составили 62% от объема сборов — это очень высокий уровень», — отметил Вестеровский.

«Это следствие нашего выбора, — пояснил Игорь Кобзарь, генеральный директор СберСтрахования жизни. — Мы внутри себя решили, что наш важный принцип заключается в том, чтобы платить. Поэтому мы делаем минимальное количество исключений, стараемся вставать на сторону клиентов в спорных ситуациях».

Одной из главных целей в компании «СберСтрахование жизни» на 2025 год поставили сокращение сроков урегулирования убытков клиентов, чтобы платить им деньги максимально быстро.

В «СберСтраховании» работает механизм выплат за полчаса по программе защиты средств на счетах. Во втором квартале 2025 года его планируют распространить на программы защиты жилья и страхования от несчастных случаев, рассказал Вестеровский.