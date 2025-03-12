В России впервые запустят программу долевого страхования жизни

Компания «СберСтрахование жизни» в марте первой в стране запустит программу долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом рассказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Новый для России вид инвестиционного страхования позволяет не только обеспечить защиту от рисков, но и получить высокий инвестиционный доход за счет вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Доходность по договорам ДСЖ на горизонте одного года по нейтральному сценарию прогнозируют в 20,2% годовых.

Напомним, с 1 января 2025 года в России законодательно разрешено заниматься долевым страхованием жизни. В январе компания «СберСтрахование жизни» получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

6 марта «СберСтрахование жизни» выполнила обязательное требование перед запуском ДСЖ — стала членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Первая программа ДСЖ от «СберСтрахования жизни» представляет собой стратегию вложений в облигации с переменным купоном и денежный рынок с первым риск-рейтингом.

Структура портфеля будет поделена поровну: 50% составят облигации, и 50% — инструменты денежного рынка. Комиссия за управление в размере 0,9% в год и прочие расходы фонда, которые составят не более 0,33% в год включены в стоимость пая, а комиссия за страхование в договоре ДСЖ составит всего 0,2%.

По словам Руслана Вестеровского, рынок долго ждал закон о ДСЖ, еще два года назад Сбер отказался от классического инвестиционного страхования жизни и предложил стратегии на принципах ДСЖ. Клиенты быстро распробовали новый продукт, но из-за высокого порога входа в 1,5 млн рублей, установленного законодательно, программы не получили широкого распространения.

«Благодаря новому закону, уже в марте мы предложим людям продукт с минимальным порогом входа всего в 1000 рублей, — сообщил Руслан Вестеровский. — Во втором квартале мы планируем запустить еще один фонд на ОПИФ, а во втором полугодии — премиальный закрытый ПИФ. Уверен, что у нового продукта хорошие перспективы. Кроме того, с 1 января 2027 года на продукты страхования жизни распространится государственная система гарантирования АСВ, как на банковские вклады».

Договор ДСЖ со «СберСтрахование жизни» можно будет заключить на срок до 30 лет. Отслеживать динамику, состав и стоимость своего портфеля клиенты смогут в личном кабинете на сайте «СберСтрахования жизни».