Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России впервые запустят программу долевого страхования жизни

Новый вид инвестиционного страхования от Сбера заработает в марте
close
Shutterstock/FOTODOM

Компания «СберСтрахование жизни» в марте первой в стране запустит программу долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом рассказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Новый для России вид инвестиционного страхования позволяет не только обеспечить защиту от рисков, но и получить высокий инвестиционный доход за счет вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Доходность по договорам ДСЖ на горизонте одного года по нейтральному сценарию прогнозируют в 20,2% годовых.

Напомним, с 1 января 2025 года в России законодательно разрешено заниматься долевым страхованием жизни. В январе компания «СберСтрахование жизни» получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

6 марта «СберСтрахование жизни» выполнила обязательное требование перед запуском ДСЖ — стала членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Первая программа ДСЖ от «СберСтрахования жизни» представляет собой стратегию вложений в облигации с переменным купоном и денежный рынок с первым риск-рейтингом.

Структура портфеля будет поделена поровну: 50% составят облигации, и 50% — инструменты денежного рынка. Комиссия за управление в размере 0,9% в год и прочие расходы фонда, которые составят не более 0,33% в год включены в стоимость пая, а комиссия за страхование в договоре ДСЖ составит всего 0,2%.

По словам Руслана Вестеровского, рынок долго ждал закон о ДСЖ, еще два года назад Сбер отказался от классического инвестиционного страхования жизни и предложил стратегии на принципах ДСЖ. Клиенты быстро распробовали новый продукт, но из-за высокого порога входа в 1,5 млн рублей, установленного законодательно, программы не получили широкого распространения.

«Благодаря новому закону, уже в марте мы предложим людям продукт с минимальным порогом входа всего в 1000 рублей, — сообщил Руслан Вестеровский. — Во втором квартале мы планируем запустить еще один фонд на ОПИФ, а во втором полугодии — премиальный закрытый ПИФ. Уверен, что у нового продукта хорошие перспективы. Кроме того, с 1 января 2027 года на продукты страхования жизни распространится государственная система гарантирования АСВ, как на банковские вклады».

Договор ДСЖ со «СберСтрахование жизни» можно будет заключить на срок до 30 лет. Отслеживать динамику, состав и стоимость своего портфеля клиенты смогут в личном кабинете на сайте «СберСтрахования жизни».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами