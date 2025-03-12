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Сбер и «Петергоф» внедрят современные технологии в музейную практику

Сбер сфокусируется на развитии ИИ-технологий в музейном деле
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Пресс-служба музея-заповедника «Петергоф»

Сбер и музей-заповедник «Петергоф» объединят усилия для внедрения современных технологий в музейную практику, сообщает пресс-служба банка.

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось между президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и генеральным директором «Петергофа» Романом Ковриковым.

Как рассказал Греф, у Сбера уже есть ряд совместных инициатив с музеем, включая такие проекты, как реставрация скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льва», а также несколько тематических выставок. По его словам, подписанное соглашение переводит сотрудничество на качественно новый уровень.

«Мы будем фокусироваться на развитии технологий искусственного интеллекта в музейном деле, чтобы дать посетителям уникальный интерактивный опыт, который позволит еще глубже погрузиться в историю нашей страны», — сказал он.

Как подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова, сохранение и изучение национального наследия, его реставрация, а также доступность для широкой аудитории и работа с молодым поколением являются ключевыми направлениями деятельности современного музея. Она также считает, что технологии ИИ помогут повысить качество этой работы.

«Тесное взаимодействие музеев и представителей крупного бизнеса сегодня позволяет не просто объединить накопленные знания, но и внедрить новые подходы», — добавила министр.

По мнению Коврикова, музею важно не отставать от стремительно меняющегося мира и отвечать на запросы посетителей. Он считает, что в этом поможет внедрение цифровых технологий, позволяющие анализировать посетительский опыт, коллекцию и рабочие процессы внутри музея.

«Для реализации этих целей нам нужна поддержка и участие надежных партнеров, которые разделяют наши ценности», — добавил глава «Петергофа».

Стороны планируют развивать научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и инновационную деятельность для сохранения исторического наследия. также они намерены создавать и совершенствовать цифровые технологии и сервисы для посетителей.

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