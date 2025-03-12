Альфа-Банк дал старт новому сезону мероприятий для предпринимателей

Ценности бизнеса станут главной темой конференции для предпринимателей Альфа-Конфа в новом сезоне. Она стартовала в Калуге, а затем пройдет в Иркутске, Хабаровске, Уфе, Астрахани и других городах страны — всего запланировано более 60 мероприятий. Об этом сообщили в Альфа-Банке, который организует событие.

Альфа-Конфа будет проходить в 6 новых городах каждый месяц, в ней примут участие сотни тысяч предпринимателей. Эксперты в области продаж, бизнес-психологии, основатели компаний и преподаватели топовых вузов расскажут, на чем строятся лучшие бизнес-проекты, как наполнить их смыслом и выгодой. Среди спикеров — маркетолог Роман Тарасенко, спортивный предприниматель Владимир Волошин, бизнес-тренеры Ангелина Шам, Владимир Якуба и другие.

В программе мероприятий — разбор трендов маркетинга и продаж, личных кейсов участников, а также обмен опытом.

Организаторы конференции отмечают, что гостей ждет настоящее шоу, никаких скучных лекций и формальностей не будет.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин напомнил, что компания проводит Альфа-Конфу третий год подряд.

«Третий год мы задаем стандарты событий для бизнеса, приглашаем знаменитых спикеров, проводим острые дискуссии и знакомим между собой лучших предпринимателей. За этом время мы уже успели побывать в десятках городов, постоянно экспериментируем с форматами и создаем что-то новое. Мы разделяем ценности предпринимателей и снова говорим: «Ты все делаешь не так, продолжай!»», — заявил он.