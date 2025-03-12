Россиянам назвали три риска цифрового рубля

У цифрового рубля есть три риска для россиян, заявил «Газете.Ru» эксперт Президентской академии Алексей Войлуков.

«Первой и одной из главных угроз является вероятность недоступности средств в случае технологических проблем. Это может произойти из-за сбоев в работе платформы Центрального банка, банковских сервисов или интернет-провайдеров. Данное обстоятельство создает дополнительные риски к уже существующим для безналичных расчетов, так как количество задействованных сервисов возрастает, а значит, и вероятность сбоев становится выше. Второй риск связан с отслеживаемостью движения денег. Государство будет иметь доступ ко всем транзакциям, что может вызывать дискомфорт и нежелание пользоваться цифровым аналогом рубля», — отметил эксперт.

По его словам, третий риск — временные ограничения на использование цифровых рублей. Войлуков пояснил, что средства могут быть заблокированы, если будут признаны сомнительными. Эксперт добавил, что это также может касаться случаев, когда обычные граждане получат цифровые рубли на законных основаниях, но они ранее использовались в сделках, вызывающих вопросы у правоохранительных органов.

Цифровой рубль — это новая форма российского рубля, выпускаемая и контролируемая ЦБ. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 27 февраля заявила, что регулятор решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Новая дата будет объявлена позже.

Ранее экономист объяснил решение ЦБ отложить запуск цифрового рубля.