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Финансовые аналитики отметили рост популярности открытых фондов денежного рынка в России

Фонд УК «Первая» вошел в пятерку крупнейших на рынке по версии InvestFunds
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Shutterstock

Фонд «Накопительный» управляющей компании «Первая» стал одним из лучших в феврале по привлечению средств, согласно рэнкингу портала InvestFunds.

Аналитики портала назвали УК «Первая» лидером по размеру стоимости чистых активов открытых и биржевых фондов под управлением, отметив, что они превысили 626,2 млрд рублей.

Фонд «Накопительный» второй месяц подряд остается в лидерах по объему привлеченных средств, что сделало его одним из наиболее популярных в феврале, отметили в управляющей компании. За февраль инвесторы вложили в него более 19,3 млрд рублей, а объем активов фонда превысил 87,8 млрд рублей, что позволило ему войти в пятерку крупнейших фондов на рынке, отметили аналитики.

Фонд инвестирует не только в инструменты денежного рынка, но и в краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном.

Напомним, Банк России в феврале решил оставить ключевую ставку на уровне 21%.

В УК «Первая» отметили, что в прошлом году многие инвесторы на фоне ожиданий ужесточения ДКП предпочли вложения в фонды денежного рынка вместо рынка акций, и сейчас нельзя исключать некоторый переток в обратном направлении. В то же время, учитывая высокую волатильность и откат в начале марта, можно сказать, что пока что инвесторы не готовы резко изменять структуру портфелей. При этом увеличили вложения в более доходные, чем денежный рынок, инструменты с плавающей ставкой.

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