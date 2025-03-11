В России начинающие бизнесмены смогут заявить о себе с помощью нового ресурса

Новостной агрегатор СМИ2 запускает раздел «Русский бренд» о российском бизнесе. Создатели ресурса отмечают, что после введения западных санкций против РФ в стране появилось множество компаний, которые производят качественную еду, одежду, косметику, ювелирную продукцию и многое другое. Но чтобы стать успешными брендами, им важно заявить о себе.

«Мы верим, что в ближайшие годы русский бренд не только затмит заморскую продукцию, но и станет востребован во всем мире. А мы, СМИ2, вам в этом поможем», — подчеркивается в сообщении агрегатора.

Уточняется, что рубрика будет состоять из двух типов контента: агрегированного из партнерских СМИ и собственных статей.

В декабре прошлого года «Крым 24» при поддержке СМИ2 выпустил серию имиджевых промороликов для переезжающих в Россию. Героями первого видео стали немец-сантехник, таксист из Великобритании и поляк-электрик.

Автором сценария является гендиректор агрегатора Юрий Белоусов. Он отметил, что в России давно обсуждают, как замотивировать европейцев, придерживающихся традиционных ценностей, переезжать в РФ.

Ранее российские разработчики представили приложение «Зеленая кнопка» в Африке.