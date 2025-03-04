В России вдвое подорожал апельсиновый сок

Экономист Абрамов: апельсиновый сок в России подорожал в два раза за год

В феврале 2025 года так называемый Индекс Мишек вырос на 16,3% к февралю 2024 года, заявил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Он уточнил, что в январе 2025 года индекс вырос на 9,6% к январю 2024-го.

«Годовая инфляция по Индексу Мишек в феврале ускорилась. По состоянию на 1 марта 2025 года за год подешевели морковь (-53,3%), конфеты «Мишка косолапый» (-14,3%), куриные тушки (-3,8%) и яйца куриные категории С1 «Окские» (-3,6%). Однако за год большинство товаров в индексе все же подорожало, в том числе сок апельсиновый J-7 (+100%), сливочное масло «Домик в деревне» (+42,9%), сельдь «Матиас» (+33,8%), бюджетный белый хлеб (+31,4%), молоко «Домик в деревне» на (+30%), детский мармелад «Fruit-Tella» (+23,1%), чай черный «Акбар» (+19,9%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+16,3%), масло подсолнечное «Олейна» (+3,3%), бананы (+3,1%)», — пояснил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 28 февраля по 1 марта 2025 года Индекс Мишек снизился на 0,1% по сравнению с его снижением на 0,3% неделю назад. Абрамов уточнил, что за неделю выросли цены на сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (+9,2%), но снизились цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,1%) и куриные тушки (-2,8%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.