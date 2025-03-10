Финансовый аналитик дал советы по ведению бюджета

Обязательные траты (на питание, жилье, кредиты, образование и здоровье) должны занимать до 50% дохода, заявил «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев.

«Ежемесячные расходы, как и финансовые цели, нужно разбить по группам в зависимости от степени важности, и пересматривать свой финансовый план не реже раза в год. Нужно стремиться к тому, чтобы все обязательные траты (на питание, жилье, кредиты, образование, здоровье и ряд других) занимали не более 50% от доходов. При этом 30% — на менее важные, но необходимые траты, а 20 % — в сбережения. В реальной жизни следовать этой пропорции не всегда легко, однако контроль и анализ расходов позволит тратить меньше, чем зарабатывать. В процессе выстраивания финансового плана важно правильно оптимизировать бюджет: экономить «на спичках», но иметь «дорогие» долги, пожирающие бюджет — плохо», — сказал эксперт.

Он отметил, что в сложной жизненной ситуации важно искать способы снижения финансовой нагрузки — использование государственной соцпомощи (не только пособий и субсидий, но и в поиске новой работы, организации своего дела), получение налоговых вычетов, применение программ лояльности от банков и торговых сетей.

Дмитриев добавил, что обычно рекомендуется отправлять в накопления не менее 10% от дохода, но можно начинать с любых сумм. По словам эксперта, сформируется привычка сберегать, анализировать и планировать расходы.

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