Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самозанятые рассказали о работе в праздники

Более четверти опрошенных самозанятых россиян всегда работают в праздники
close
Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Более четверти — 26,9% — самозанятых россиян обычно работают 23 февраля и 8 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом «Самозанятость.Онлайн», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru» накануне 8 марта.

32,7% опрошенных сказали, что «всегда смотрят по ситуации» насчет работы в праздники. 23,1% категорически отказываются занимать себя работой в праздники, а 17,3% участников опроса выбрали ответ «нет, все мои клиенты тоже отдыхают».

Примерно 37% опрошенных рассказали, что поток клиентов в праздники увеличивается, а 47,8% ответили, что это случается «иногда». Также 26,5% респондентов отмечают, что повышают стоимость своих товаров и услуг на время праздников, но большая часть (73,5%) этого не делают.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2018 года. По официальным данным, в 2024 году самозанятые перечислили в бюджет более 99,8 млрд рублей. Налоги для самозанятых составляют 4%, если человек работает с физлицом, и 6%, если договор заключен с компанией.

Ранее в Госдуме рассказали, повысят ли налоги для самозанятых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами