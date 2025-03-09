Самозанятые рассказали о работе в праздники

Более четверти опрошенных самозанятых россиян всегда работают в праздники

Более четверти — 26,9% — самозанятых россиян обычно работают 23 февраля и 8 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом «Самозанятость.Онлайн», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru» накануне 8 марта.

32,7% опрошенных сказали, что «всегда смотрят по ситуации» насчет работы в праздники. 23,1% категорически отказываются занимать себя работой в праздники, а 17,3% участников опроса выбрали ответ «нет, все мои клиенты тоже отдыхают».

Примерно 37% опрошенных рассказали, что поток клиентов в праздники увеличивается, а 47,8% ответили, что это случается «иногда». Также 26,5% респондентов отмечают, что повышают стоимость своих товаров и услуг на время праздников, но большая часть (73,5%) этого не делают.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2018 года. По официальным данным, в 2024 году самозанятые перечислили в бюджет более 99,8 млрд рублей. Налоги для самозанятых составляют 4%, если человек работает с физлицом, и 6%, если договор заключен с компанией.

Ранее в Госдуме рассказали, повысят ли налоги для самозанятых.