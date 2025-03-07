Сбер стал победителем премии «Наш вклад»

Сбер занял 1 место в номинации «Госкорпорации и госкомпании» премии «Наш вклад»

Сбер третий год подряд стал победителем премии «Наш вклад» в номинации «Госкорпорации и госкомпании», сообщает пресс-служба банка.

Всего в финале было представлено 17 социально-экономических инициатив компании в поддержку 7 национальных проектов, среди которых «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Цифровая экономика» и «Экология».

В 2024 году Сбер направил на конкурс 13 инициатив, в 2023 – 11.

Один из проектов Сбера «Все получится!» помогает выпускникам детских домов и молодым людям с инвалидностью адаптироваться в социуме. Сейчас технологий действует в 14 городах России.

Еще один проект «Вклад в будущее», получивший награду, обучает финансовой, правовой и цифровой грамотности. За 5 лет проект помог защитить сотни выпускников детских домов от мошенников.

Также проект Сбера «Деменция.net», участниками которого стали уже 24 тыс. людей старшего возраста, увеличивает осведомленность о когнитивном здоровье и мерах профилактики деменции.

По словам заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова, бизнес и жители регионов России активно присоединяются к инициативам Сбера.

«Задача Сбера — помогать людям и компаниям раскрывать свой потенциал, развиваться и открывать новые горизонты. Сфера особого внимания для нас — поддержка социального предпринимательства: это и гранты, и обучение, и обмен лучшими практиками», — сказал он.

Заявки национальной премии «Наш вклад» оцениваются по нескольким критериям, среди которых соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ).