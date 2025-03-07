Россиян призвали не возмущаться из-за лимита на снятие валюты

Выезжающим за рубеж россиянам вполне достаточно суммы лимита на снятие наличной иностранной валюты в $10 тыс. или эквивалент в евро, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Тимур Аитов, комментируя продление действующих ограничений.

«Тем, кто снимает доллары, для поездки за рубеж суммы в $10 тыс. вполне достаточно. Думаю, россияне к этому уже привыкли. Если долларов не будет хватать, можно купить «синенькие» в банковских обменных пунктах, особых проблем с этим нет. Потери для этой операции тоже относительно невелики. Тем же, кто особенно возмущается, я напомню недавнюю историю — в СССР для поездки за рубеж гражданам выдавали валюты в эквиваленте 30 рублей (примерно 12 тыс. рублей сейчас в пересчете на среднюю зарплату — «Газета.Ru»). Доллар тогда обменивали по курсу 60 копеек», — сказал Аитов.

То есть на эту сумму можно было купить $50. С учетом инфляции, $50 1980-х годов примерно соответствуют $2,5-2,8 тыс. в 2024 году.

ЦБ 7 марта 2025 года сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Снять можно не более $10 тыс. или эквивалент в евро (около 880 тыс. рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать при отказе банка принять старые доллары.