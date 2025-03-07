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Довольных своими доходами россиянок стало больше

«Сравни»: 47% опрошенных россиянок не нужны дополнительные доходы
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Мария Девахина/РИА Новости

Почти половина — 47% — россиянок заявили, что им не требуется дополнительный источник дохода (в 2024 году было 29%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне 8 марта финансовым маркетплейсом «Сравни», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

36% активно ищут дополнительные возможности заработка, а 17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода.

51% опрошенных россиянок уже хранят или планируют хранить деньги на банковских вкладах. 35% респонденток копят наличные, 11% выбирают валюту как способ сбережения, а 3% — уже инвестируют.

53% участниц опроса не считают себя финансово грамотными, но стремятся к этому. 27% уже уверенно чувствуют себя в этой области, а 20% находятся на пути изучения финансовой грамотности. 55% респонденток планируют только крупные покупки и обязательные платежи, в то время как 22% всегда заранее рассчитывают свои расходы. 14% пока не ведут бюджет, но собираются начать, а 9% предпочитают вовсе не планировать свои финансы.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиянок.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.

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