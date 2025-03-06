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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: на будущей неделе доллар будет стоить более 90 рублей
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Depositphotos

На следующей неделе курс доллара составит более 90 рублей, евро — 96-97 рублей, юаня — 12,5-12,6 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«В краткосрочной перспективе [недели] ждем устойчивого закрепления доллара над отметкой в 90 рублей, евро может выйти к 96-97 рублям, юань — сместиться к 12,5-12,6 рубля. Это наш базовый сценарий. Валюты пошли вверх сразу по завершении налогового периода. В то же время для обеспечения роста валют есть и другие причины. Так, импортеры постепенно восстанавливают свою активность после сезонного спада, соответственно, увеличивается внутренний спрос на иностранные деньги», — отметил Шепелев.

Эксперт также обратил внимание на стабилизацию геополитических ожиданий, которые ранее привели к мощному укреплению рубля. Шепелев уточнил, что, если посмотреть на новостной фон, абстрагируясь от эмоций, позитивные сигналы по-прежнему содержат мало конкретики. По словам финансиста, если в ближайшее время станет известно о достижении договоренностей по поводу организации личной встречи президентов РФ и США по урегулированию украинского конфликта или смягчению санкций, рубль приостановит ослабление, а скорее — даже локально укрепится.

5 марта доллар стоил более 89 рублей, евро — 96 рублей, юань — 12,2 рубля.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян хотят купить доллары, когда они еще подешевеют.

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