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«Ингосстрах» представил цифровые сертификаты для подарков

«Ингосстрах» выпустил персонализированные подарочные сертификаты
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Shutterstock

На сайте «Ингосстраха» появилась возможность приобрести эксклюзивный цифровой сертификат для подарков, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказал первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» Иван Матвеев, с помощью сертификата можно оплатить полную стоимость страхового полиса.

«При желании можно выбрать несколько продуктов компании: сертификат работает как кошелек – после каждой покупки баланс сокращается на сумму оплаченного полиса», — добавил он.

Матвеев уточнил, что сертификат активируется на следующий день после получения.

«Подарочный сертификат «Ингосстраха» позволит клиентам компании проявить заботу о близких, подарив им уверенность и финансовую защиту в любых непредвиденных ситуациях», — подчеркнул он.

Отмечается, что для оформления сертификата покупателю необходимо выбрать его дизайн и указать желаемый номинал. При этом есть возможность добавить персонализированное поздравление. Также нужно правильно ввести электронную почту получателя и выбрать дату с временем отправки подарка. Сертификат автоматически поступит адресату в указанное время.

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