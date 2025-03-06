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В Сбере назвали количество заключенных женщинами договоров долгосрочных сбережений

СберНПФ: женщины в два раза активнее делают долгосрочные сбережения
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Shutterstock

Россиянки в два раза чаще мужчин оформляют программу долгосрочных сбережений (ПДС), следует из результатов исследования СберНПФ накануне Международного женского дня.

Всего в 2024 году женщины заключили 1,35 млн договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ.

По данным исследования, чаще всего ПДС оформляют жительницы Москвы (86 тыс. договоров), Московской области (56 тыс.), Краснодарского края и Нижегородской области (по 54 тыс.).

Как отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий, программа долгосрочных сбережений (ПДС) заинтересовала россиянок: в 2024 году они направили в такие копилки 33 млрд рублей и перевели 39 млрд рублей средств накопительной пенсии с помощью сервисов СберНПФ. Эти средства формировались из отчислений работодателей с 2002 по 2013 год, а теперь стали частью личных долгосрочных сбережений.

«Такой «разморозкой» воспользовались 210 тыс. россиянок, в 90% случаев – в возрасте 35-55 лет» - уточнил он.

Зарецкий добавил, что «разморозка» средств накопительной пенсии с ПДС позволяет россиянкам быстрее накопить на разные цели, включая образование детей и покупку дома.

«Дополнительно россиянки также получили инвестиционный доход на личные взносы: за 2024 год СберНПФ заработал 17,8% годовых», — сказал он.

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