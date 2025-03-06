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В России резко выросло количество предпринимателей

«Контур.Фокус»: количество ИП в России выросло на 23,07% с 2022 года
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Shutterstock

Общее количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 23,07% с 2022 года и к началу 2025 года превысило 4,5 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков системы проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Уточняется, что в начале 2022 года в России насчитывалось в общей сложности 3,707 млн ИП. К началу 2025 года показатель увеличился до 4,563 млн, что больше относительно 2022 года на 856 тысяч, уточнили эксперты.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко сообщила, что в России с 1 января 2026 года могут повысить штрафы для индивидуальных предпринимателей за неподачу налоговых деклараций и неуплату налогов по ним.

Минимальный штраф может достичь 5–10 тыс. рублей, а максимальный — 50% от суммы неуплаченных налогов, уточнила она.

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