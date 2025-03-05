«Финам Форекс» откроет доступ к глобальным рынкам через CFD-контракты

«Финам Форекс», входящий в финансовую группу «Финам», с 10 марта предоставит инвесторам доступ к новому для российского рынка инструменту — CFD-контрактам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как объяснили в «Финам», это форвардные контракты на разницу цен, которые отражают динамику базового актива, включая иностранные акции, фондовые индексы, фьючерсы на нефть и драгметаллы.

Генеральный директор «Финам Форекс» Зоя Неделько отметила, что инвесторы в России в большинстве своем продолжают быть отрезанными от глобальных рынков. По ее словам, в это же время на глобальных рынках наблюдается позитивная динамика, например, индексы обновляют рекорды, а акции показывают интересные доходности.

«Наша задача — дать инвесторам возможность выхода на мировые рынки, чтобы обеспечить клиентов широким набором инструментов, который будет способствовать глубокой диверсификации портфеля, максимизации прибыли и минимизации рисков», — подчеркнула она.

Отмечается, что на старте клиентам будут доступны 10 инструментов, среди которых акции крупных западных технологических компаний, а также фьючерсы на золото, серебро и нефть. При этом в дальнейшем список планируется расширить.

Основным преимуществом CFD-контрактов в компании назвали возможность работать с активами, которые не торгуются на российских биржах, без необходимости покупки самих бумаг. Для участия достаточно пройти тестирование, а статус квалифицированного инвестора не требуется.

Для доступа к торгам на «Финам Форексе» счет должен быть пополнен на 15 тыс. рублей.