МТС обновила исторический рекорд по доходам

Годовая выручка МТС по итогам 2024 года стала рекордной, превысив 700 млрд рублей, рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова. Она отметила, что этого удалось достичь благодаря увеличению выручки от базовых телеком-услуг, а также быстрорастущим направлениям Финтех и AdTech.

В свою очередь, вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин в ходе звонка с аналитиками охарактеризовал темпы увеличения выручки 16,1% как рекордные за последние годы. Компания намерена поддерживать их и далее, отметил он. Большие темпы роста выручки компания демонстрировала последний раз в 2009 году.

«Мы также продолжаем стремительно наращивать экосистемную базу, которая увеличилась за год на 16%, достигнув 17,5 млн клиентов», — отметила Инесса Галактионова.

Гендиректор компании добавила, что МТС сформировала новые вертикали за пределами основного телеком-бизнеса и пересмотрела подход к инвестициям.

«Все эти меры позволяют даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики держать долговую нагрузку на стабильном уровне», — сказала она.

Галактионова также отметила, что рост OIBDA группы МТС в 2024 году составил 5,2% (до 246 млрд рублей), а чистая прибыль компании за прошедший год достигла 50 млрд рублей.

По ее словам, одними из главных будущих приоритетов телекоммуникационной отрасли станут импортозамещение и развитие собственных современных технологий.

По мнению аналитика «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова, основной рост был обеспечен компаниями, которые недавно были выделены в экосистему МТС и являются новыми направлениями бизнеса.

«Так, например, в 2024 году выручка рекламного направления AdTech выросла более чем в 1,5 раза. На мой взгляд, в условиях зрелости телеком-рынка эти направления и в дальнейшем будут оставаться основными драйверами роста и создания стоимости для МТС», — сказал он.

Как отметил аналитик «Велес Капитал» Артем Михайлин, предполагается, что на фоне трансформации все основные сегменты бизнеса МТС начнут действовать более самостоятельно с опорой на собственные ресурсы.

«Это должно привести к повышению эффективности использования имеющихся средств и сделать каждый бизнес более ориентированным на собственный локальный успех. В конечном итоге улучшение показателей отдельных частей благоприятно отразится на консолидированных результатах группы. Ее росте, рентабельности и генерации денежного потока», — сказал он.

Михайлин добавил, что МТС масштабно развивает свою экосистему и опережает в этом остальных игроков отрасли связи, которые больше сконцентрированы на основном бизнесе.

«Это дает компании определенные преимущества с точки зрения повышения ARPU и LTV абонентов. От других экосистем МТС отличается прежде всего своим базовым продуктом в виде услуг связи. Этот продукт обеспечивает компании регулярные взаимодействия пользователей со своими сервисами и предоставляет большие объемы данных о потребительском поведении», — заключил он.