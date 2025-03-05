В Европе решили отсрочить отказ от российских энергоресурсов

Еврокомиссия во второй раз отложила публикацию плана по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, объявление решения отложено на неизвестный срок.

«Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по поэтапному отказу региона от импорта российских энергоносителей с 26 марта», — говорится в публикации.

Авторы публикации указали на намерение Евросоюза полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году после начала российско-украинского конфликта. Однако некоторые страны не предприняли значительных шагов для диверсификации, в результате импорт российского газа в 2024 году вырос.

До этого Евросоюз запретил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через терминалы, которые не подключены к единой системе объединения. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России.

Ранее экономист говорил, что Россия может выиграть от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем.