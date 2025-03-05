«Коммерсантъ» сообщил о возможной продаже крупной сети алкомаркетов

Владельцы сети алкомаркетов «Ароматный мир» рассматривают возможность продать бизнес на фоне корпоративного конфликта. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Один из собеседников газеты назвал потенциальным покупателем «Ароматного мира» структуру Алексея Мордашова — владельца сети «Лента», которая за последние годы совершила несколько больших покупок. В августе 2021 года сеть купила российский бизнес сети супермаркетов Billa, в октябре 2023 года стала владельцем сети магазинов у дома «Монетка». В декабре 2024 года «Лента» добавила в список покупок сеть по продаже косметики и бытовой химии «Улыбка радуги», а в январе 2025 года в СМИ появились сообщения, что «Лента» собирается приобрести сеть гипермаркетов «Окей».

Газета также опросила некоторых экспертов алкогольного рынка. Они считают, что владельцы «Ароматного мира» надумали продать эту сеть на фоне развернувшейся в российских регионах «борьбы за трезвость».

Накануне стало известно о корпоративном конфликте внутри компании. Один из совладельцев «Ароматного мира» Валерий Задорин подал в суд на другого совладельца и по совместительству своего брата Павла Задорина, оспаривая некую сделку.

Ранее директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина арестовали по делу о взятке.