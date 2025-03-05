Финансист рассказал, какую часть пенсии могут удержать за долги

Суд может удерживать за долги и прочие нарушения часть пенсионных выплат, но не более 50%. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), но они не защищены от удержания при наличии задолженности, в том числе по коммунальным платежам, кредитам в банке и по приобретению товаров в рассрочку, рассказала юрист.
Удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней производятся на основании исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, и судебных решений.
Размер удержания составляет не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Оставшаяся половина денежных средств на счете является неприкасаемой.
Удержания возможны из различных видов пенсий, в том числе из страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, из накопительной пенсии и из срочной пенсионной выплаты. Исключения — пенсии по случаю потери кормильца.
До этого эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина сообщала, что самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если у них будет стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.
Ранее стало известно, сколько россиян помогают финансово родителям.