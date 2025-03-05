Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказал, какую часть пенсии могут удержать за долги

Юрист Леонова: удержанию за долги подлежит не более 50% страховой пенсии
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Суд может удерживать за долги и прочие нарушения часть пенсионных выплат, но не более 50%. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), но они не защищены от удержания при наличии задолженности, в том числе по коммунальным платежам, кредитам в банке и по приобретению товаров в рассрочку, рассказала юрист.

Удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней производятся на основании исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, и судебных решений.

Размер удержания составляет не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Оставшаяся половина денежных средств на счете является неприкасаемой.

Удержания возможны из различных видов пенсий, в том числе из страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, из накопительной пенсии и из срочной пенсионной выплаты. Исключения — пенсии по случаю потери кормильца.

До этого эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина сообщала, что самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если у них будет стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее стало известно, сколько россиян помогают финансово родителям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами