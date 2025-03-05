Финансист рассказал, какую часть пенсии могут удержать за долги

Юрист Леонова: удержанию за долги подлежит не более 50% страховой пенсии

Суд может удерживать за долги и прочие нарушения часть пенсионных выплат, но не более 50%. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), но они не защищены от удержания при наличии задолженности, в том числе по коммунальным платежам, кредитам в банке и по приобретению товаров в рассрочку, рассказала юрист.

Удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней производятся на основании исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, и судебных решений.

Размер удержания составляет не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Оставшаяся половина денежных средств на счете является неприкасаемой.

Удержания возможны из различных видов пенсий, в том числе из страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, из накопительной пенсии и из срочной пенсионной выплаты. Исключения — пенсии по случаю потери кормильца.

До этого эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина сообщала, что самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если у них будет стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

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