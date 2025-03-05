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Россиянам пообещали рост цен на золото из-за торговых войн

Аналитик Васильев предсказал подорожание золота до $3 тыс. за тройскую унцию
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Umit Bektas/Reuters

Усиление геополитических противоречий из-за торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем приведет к росту цен на золото. Цена тройской унции (31 грамм) может подорожать до $3 тыс. и более, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Усиление геополитических противоречий продолжает оказывать поддержку золоту. Спотовая цена на золото обновила исторический рекорд, превысив отметку $2930 за унцию. Мы ожидаем дальнейшего роста цены на золото как минимум до $3 тыс. за унцию и закрепления выше этого уровня», — допустил аналитик.

По состоянию на 4 марта 2025 года, цена золота составляет около $2892 за тройскую унцию.

1 февраля президент США Дональд Трамп пообещал, что введет 25-процентные пошлины на все товары из Канады и Мексики, за исключением нефти и энергоносителей, для которых тариф установлен на уровне 10%. Эти меры объясняются стремлением сократить торговый дефицит, усилить контроль над миграцией и ограничить поток фентанила через границы с соседними странами. Канада и Мексика ответили жесткой критикой и анонсировали зеркальные ограничения на американскую продукцию, заявив, что такие шаги Вашингтона идут вразрез с условиями Соглашения США — Мексика — Канада (USMCA). Одновременно продолжается торговая конфронтация США и Китая, начавшаяся еще в 2018 году. В 2025 году напряженность вышла на новый уровень, сопровождаясь введением дополнительных тарифов и торговых барьеров, что создало турбулентность на мировых рынках.

Ранее в Канаде подтвердили готовность к торговой войне с США.

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