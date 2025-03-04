В Общественной палате РФ поддержали арест имущества главы российской «дочки» Google

История с банкротством российской «дочки» Google и арестом имущества ее бывшего управляющего директора Юлии Соловьевой — закономерное последствие многолетней деятельности ИТ-гиганта, основанной на глобальных финансовых махинациях, уклонении от налогов и вопиющей цензуре. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Общественный деятель отметил: Юлия Соловьева, будучи публичным лицом компании, долгое время уверяла всех, что Google ведет бизнес прозрачно и в рамках закона.

«Но теперь ей придется лично отвечать за все темные делишки ИТ-гиганта. Аресты недвижимости на сотни миллионов и дорогих автомобилей говорят сами за себя: нажито, что называется, «непосильным трудом». Когда ты работаешь на компанию, чьи методы — это фальсификация отчетности, офшоры и монополизация, расплата неизбежна», — считает Армен Гаспарян.

Ранее Арбитражный суд города Москвы арестовал имущество бывшей главы ООО «Гугл» Юлии Соловьевой на 232 млн рублей.

Таким образом было удовлетворено ходатайство ФНС России о введении обеспечительных мер в отношении имущества бывшего управляющего директора компании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Гугл».

Кроме того, суд отказал в проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства Соловьевой о снятии обеспечительных мер.

Под арест попали жилые и нежилые помещения в Москве и Московской области, в том числе в Красногорске.

Также суд ввел запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей BMW на сумму более 13 млн рублей. В частности, речь идет о BMW X7 XDRIVE40D 2021 года выпуска и BMW Z4 SDRIVE30I 2011 года выпуска. Кроме того, арестованы денежные средства на банковских счетах Соловьевой, за исключением суммы, равной прожиточному минимуму, установленному в регионе.

Эти меры приняты в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл», признанного несостоятельным в октябре 2023 года.

Конкурсным управляющим утвержден Валерий Таляровский, который также добивается привлечения к субсидиарной ответственности компаний Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited и других лиц.