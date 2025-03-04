Российский олигарх Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом), бежавший из страны и помогавший правительству США отслеживать и конфисковывать зарубежные активы российских чиновников и бизнесменов, подвергается пристальному вниманию в Соединенных Штатах. В настоящий момент банк Wells Fargo расследует источники средств Гаджиева в США. Об этом пишет польское издание GEO Polityka.

Ссылаясь на предоставленное источником письмо от банка Wells Fargo Магомеду Гаджиеву, издание сообщает, что финансовая организация стремится «обеспечить, чтобы все средства, связанные с политически значимыми лицами, которые могут быть связаны с прошлыми расточительными тратами правительственных агентств США или с незаконной деятельностью политически значимых лиц за рубежом, такой как коррупция или терроризм, были своевременно выявлены и возвращены в казначейство США».

В документе Гаджиев фигурирует как «политически значимое лицо» — этот термин относится к нему как к бывшему депутату Госдумы РФ, подчеркивается в статье.

Отмечается, что требование было введено после того, как глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обнаружил (https://news3lv.com/news/nation-world/as-doge-gets-more-data-elon-musk-sees-more-fraud-and-waste-in-government-spending-department-of-government-efficiency-usaid-foreign-aid-dei-cuts) «ряд мошеннических платежей, которые были сделаны террористическим группировкам».

В результате, как указывают источники издания, банки США начали изучать счета таких людей, как Гаджиев (получавших деньги от различных американских агентств, в том числе Налоговой службы США (IRS)».

GEO Polityka сообщает, что банк обязал Гаджиева «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года».

«Ни в коем случае нельзя считать позитивным тот факт, что американские налогоплательщики смогут проверить ценность информации, которую Гаджиев предоставил Вашингтону, поскольку он делает все возможное, чтобы избежать ответственности за преступления, в которых его обвиняют на Украине», — говорится в статье.

Если $45 млн, которые бизнесмен держит в Wells Fargo, имеют отношение к «мошенническим платежам», то было бы справедливо, если бы эти деньги были конфискованы и направлены на помощь нуждающимся жертвам господина Гаджиева, заключает автор материала, ссылаясь на позицию Илона Маска.

Напомним, в ноябре 2024 года издание GEO Рolityka сообщило, что на счете Гаджиева в банке Wells Fargo в США находится более $45 млн, и что Налоговая служба США (IRS) попросила банк не открывать его счет, поскольку он получал компенсацию за информацию, предоставленную правительству США.

Издание подчеркивало, что Гаджиев может предстать перед судом на Украине за военные преступления. Его сотрудничество с правительством США связали с попытками избежать экстрадиции.