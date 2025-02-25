В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела на 12,5% за неделю

С 15 по 22 февраля так называемый Индекс Мишек снизился на 0,3% по сравнению с его ростом на 3,9% неделей ранее, заявил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю выросли цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+7,7%). Однако снизились цены на морковь (-12,5%)», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.

Ранее сообщалось, что в России подешевели куриные тушки.