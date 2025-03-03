В России резко подорожал шиномонтаж

«Чек Индекс»: шиномонтаж в России подорожал на 17% за год

Средний чек на услуги шиномонтажа в России в 2024 году достиг 2,6 тыс. рублей (+17% к 2023 году). Услуги автомойки подорожали на 16%, до 1,2 тыс. рублей в среднем, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

В Москве средний чек на услуги шиномонтажа составил 2,9 тыс. рублей (+12% за год), а автомойки — 1,4 тыс. рублей (+14%).

В топ-покупок услуг автосервисов входят шиномонтажные работы, автомойка, кузовной ремонт, техобслуживание, косметические работы.

«В сфере услуг автосервисов становится больше как клиентов нового автопарка (прежде всего, брендов из Китая), так и пользователей вторичного рынка авто. Владельцы новых машин все больше приезжают не только за плановым техосмотром, но и за услугой косметической обработки — прежде всего, нанесением антигравийной пленки, чтобы обеспечить более долгий срок службы лакокрасочного покрытия и высокую остаточную стоимость машины. Пользователи авто вторичного рынка чаще обращаются за кузовным ремонтом, заменой базовых запчастей и расходников», — отметили эксперты ресурса.

Они добавили, что на цены в автосервисах больше всего влияют траты на персонал, коммунальные услуги и расходные материалы. Эксперты уточнили, что рост цен также связан с усложнением логистики, импортной составляющей, недостаточным объемом предложения при высоком спросе.

Ранее россиян предупредили о большой переплате по автокредитам в 2025 году.