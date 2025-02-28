«Северсталь» раскритиковала запрет мигрантам работать на стройке

Решение властей Вологодской области запретить мигрантам работать на стройках может помешать десяткам проектов, в том числе инвестиционной программе «Северстали» на череповецкой промышленной площадке. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте компании.

В «Северстали» подчеркнули, что из-за острого дефицита кадров подобный запрет «вызывает серьезные риски».

«Особую озабоченность вызывает влияние этого решения на возможность дальнейшего строительства уникального комплекса по производству железорудных окатышей — одного из ключевых проектов, влияющих на исполнение федерального проекта «Чистый воздух» и дальнейшую работу по указам президента, направленным на реализацию национальных целей в рамках проекта «Экологическое благополучие», — следует из комментария.

Производитель стали уточнил, что запуск проекта позволит гарантированно уменьшить выбросы опасных загрязняющих веществ на 50%, но это будет невозможно в случае введения запрета мигрантам работать на стройках.

В компании также выделили угрозу разрыва контрактов с «ключевым поставщиком оборудования» из Китая и невыполнение обязательств по созданию 327 высокотехнологичных рабочих мест в случае введения запрета. В «Северстали» подчеркнули, что конструктивного взаимодействия с региональными властями и бизнес-сообществом добиться не удалось, несмотря на неоднократные попытки.

28 февраля вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил привлекать иностранцев для монтажа промышленных машин, строительства зданий как жилых, так и нежилых, инженерных сооружений, а также к сносу строений. Как следует из документа, мигранты в этом российском регионе не смогут также заниматься ремонтом и выполнять отделочные работы.

21 февраля сообщалось, что компания «Северсталь» не собирается отказываться от планов привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства промышленных объектов, несмотря на недовольство жителей города и правительства Вологодской области.