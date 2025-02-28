«Металлоинвест» разместил рекордный выпуск облигаций на 1,5 миллиарда юаней

«Металлоинвест» разместил двухлетние облигации на Мосбирже на 1,5 млрд юаней

Холдинговая компания «Металлоинвест» разместила выпуск облигаций серии 001Р-12 на Мосбирже на 1,5 млрд юаней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что размещение вызвало высокий интерес инвесторов, что позволило увеличить объем выпуска с 500 млн до 1,5 млрд юаней.

Итоговая ставка купона составила 10,2%, снизившись на 50 базисных пунктов по сравнению с начальным ориентиром.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов подчеркнул, что компания продолжает расширять линейку выпусков в юанях, а привлеченные средства направит на рефинансирование валютных обязательств.

«Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие», — отметил Воронов.

Представители банков-организаторов также высоко оценили размещение. Управляющий директор ВТБ Мария Хабарова назвала сделку новым ориентиром для российского долгового рынка.

«Это не только крупнейший выпуск в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году». Сильный спрос инвесторов позволил «снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,2% и кратно увеличить объем эмиссии», — заявила она.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков отметил, что «Металлоинвест» задал новый стандарт по объему выпуска и сроку привлечения.

«Это размещение уникально тем, что создает эффект последовательности и тем самым позитивный сентимент для всего рынка московского юаня», — сказал он.

Заместитель генерального директора БК «Регион» Алексей Кузнецов обратил внимание на высокий интерес к бумагам «Металлоинвеста» со стороны широкого круга инвесторов, включая частных лиц.

«Стабильный спрос на облигации компании, высокий кредитный рейтинг и удачный выбор момента позволили разместить выпуск на рекордных условиях», — подчеркнул он.