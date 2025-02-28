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Россиян предупредили о резком подорожании мебели

Глава STAVROS Рагозин: цены на мебель в России вырастут на 15-30% в 2025 году
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Irina Rogova/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году рост цен на мебель составит от 15 до 30%, сообщил «Газете.Ru» основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин.

«Мебель подорожает от 15% до 30%. С начала этого года изменилось налогообложение юрлиц. Мебельные компании, которые раньше использовали упрощенную систему налогообложения (УСН), теперь платят НДС в 5%. Второе — дорожает бензин. Как следствие, повышаются цены на логистику сырья и доставку мебельной продукции до покупателя. Третье — дорогие кредиты и стареющее оборудование. Другие причины — дефицит кадров, удорожание сырья и материалов», — отметил эксперт.

Кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин 21 февраля заявил, что мебель подорожает до 10% из-за новых требований Ozon к продавцам. Теперь с 5 марта при отказе от товара и отмене заказа Ozon собирается удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров. До нововведений продавец оплачивал «последнюю милю» только в случае успешной продажи.

Ранее стало известно, что покупали себе мужчины ко Дню защитника Отечества.

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