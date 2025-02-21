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Стало известно, что покупают себе мужчины ко Дню защитника Отечества

«Чек Индекс»: мужчины на 23 февраля покупают себе велосипеды и компьютерные игры
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины начали покупать себе подарки ко Дню защитника Отечества. С 1 по 18 февраля 2025 года число покупок россиянами велосипедов выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

За год велосипеды подорожали на 16%, до 14,3 тыс. рублей в среднем. На втором месте по популярности оказались компьютерные игры — за год число их покупок увеличилось на 32%, а средний чек — на 14%, до 2,4 тыс. рублей. В топ-3 популярных покупок накануне праздника вошли гантели. Число приобретений выросло на 19%, а средний чек — на 11%, до 1,3 тыс. рублей.

Мужской парфюм, носки, нижнее белье и пену для бритья в этом году покупали на 4%, 3%, 3% и 2% чаще, чем в 2024 году.

«В 2025 году на 23 февраля россияне предпочитают дарить подарки, связанные с ЗОЖ и цифровыми развлечениями. Как правило, такие презенты мужчины делают себе сами. Некогда бывшими популярными недорогие традиционные подарки, такие как пена для бритья, носки, мужское нижнее белье теряют популярность, как и более дорогостоящие категории из сектора гаджетов — смартфоны и наушники», — отметили эксперты ресурса.

Исследование было проведено в феврале.

Ранее сообщалось, что россияне перед праздниками начали активно скупать обручальные кольца.

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