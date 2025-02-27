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В магазинах «Пятерочка» появилось больше полезных продуктов

В «Пятерочке» рассказали о росте интереса к здоровому питанию среди россиян
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Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Менее чем за год торговая сеть «Пятерочка» пополнила собственную торговую марку «Вкус & Польза» 100 новыми полезными для здоровья позициями — от перекусов до альтернативных растительных масел. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас в линейку бренда входит 116 наименований продуктов с чистым и простым составом без искусственных красителей и консервантов в таких категориях, как молочные и мясные продукты, готовые блюда для завтрака, полезные перекусы, здоровые сладости и др.

Разработка полезных продуктов ведется с учетом консультаций экспертов-нутрициологов из Университета образовательной медицины. Так, например, недавно в магазинах «Пятерочка» появились масло авокадо, сироп топинамбура, страчателла, панна-котта без сахара», а также протеиновый пломбир.

Как отметили в компании, каждый продукт бренда особенный: в некоторых много белка, другие богаты кальцием, не содержат добавленного сахара, лактозы, глютена или являются диетическими. Помимо этого, ритейлер сотрудничает с поставщиками, имеющими собственные фермы, экологические сертификаты, использующими передовые технологии производства. Предпочтение отдается локальным производителям, чтобы товар быстрее попадал на полку.

В «Пятерочке» считают, что ЗОЖ-продукты должны быть вкусными — в таком случае легко формировать здоровые привычки.

Поэтому при выборе поставщиков и разработке рецептуры компания уделяет особое внимание оценке вкуса по итогам дегустаций. Кроме того, команда бренда проводит еженедельный мониторинг отзывов о продуктах.

Так, в топе рейтинга товаров с самой высокой пользовательской оценкой оказались семена тыквы, вяленая клюква, сыр моцарелла и смесь салатная с кунжутом. Самыми покупаемыми стали ржаные вафельные хлебцы и молочный крем.

До конца 2025 года ассортимент полезных товаров магазинов «Пятерочка» пополнится новыми позициями и будет включать в себя более 150 наименований.

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