Для ростовских фабрик Gloria Jeans нашли инвесторов

Ростовская компания ООО «Булава» покупает производственные площадки компании Gloria Jeans в Гукове и Звереве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, этот новый инвестор обеспечил трудоустройство всех работников. Речь идет об около 400 человек, уточнил чиновник.

Как заявил источник «Интерфакс» в Gloria Jeans, сейчас сделка находится в процессе оформления.

Кроме того, Слюсарь сообщил, что также привлечен инвестор, которому передано право аренды производственных площадок компании в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская. Там тоже сохранены все рабочие места.

Врио главы региона добавил, что переговоры по остальным производственным площадкам Gloria Jeans продолжаются.

24 января стало известно о закрытии швейных фабрик Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области.

Ранее были названы самые модные джинсы в 2025 году.