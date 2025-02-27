Количество пользователей подписки СберПрайм выросло на 12,4 млн

С начала 2024 года количество подписчиков СберПрайм выросло до 22,4 млн человек. Такие данные следуют из отчета по МСФО за прошлый год, опубликованного Сбером.

По данным аналитической компании Frank RG, за прошлый год подписка СберПрайм показала самый быстрый рост по числу подписчиков на рынке — их число увеличилось более чем в два раза. Так, почти половина рынка подписок приходится на СберПрайм.

Результаты исследования Frank RG «Мультисервисные подписки в России 2024» показали, что на это повлияло расширение числа офферов и партнеров, увеличение выгоды на одного клиента, интеграция в клиентские пути, синергия с финансовыми продуктами и сохранение стоимости.

«В 2024 году подписка СберПрайм была трансформирована: кратно повышен лимит на платежи и переводы без изменения стоимости. Подписчики получили новые привилегии и возможности. По итогам года СберПрайм была признана и самой «сбалансированной» на рынке», — следует из отчета МСФО.

Как отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева, для клиента подписка является удобным и выгодным инструментом. По ее словам, она интересна активным пользователям услуг того или иного банка.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина считает, что наличие качественной подписки становится серьезным конкурентным преимуществом.

«По данным наших опросов, около 40% клиентов при выборе основного банка учитывают наличие и состав подписки», — сказала она.

Директор программ по цифровой трансформации Школы управления Сколково Николай Верховский уточнил, что часто в рамках подписки есть возможность делать персонализированные предложения клиенту.

«Нет затрат по времени на вход в систему, есть бесшовный переход между сервисами, а если есть единая программа лояльности, клиент может ее применять ко всем сервисам и тоже получать выгоду», — говорит он.

Активные пользователи подписок экономят до 30-40% по сравнению с отдельной покупкой аналогичных услуг, добавила Капустина.

По ее мнению, лидером среди банков по развитию подписочной модели сегодня является Сбер с его СберПрайм. Она уточнила, что это обусловлено как масштабом экосистемы, так и технологическим преимуществом.