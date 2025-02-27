Литейно-механический завод «Скад» поставил рекорд производства алюминиевых колес

Компания «Скад» произвела более трех миллионов колесных дисков в 2024 году

Российский производитель алюминиевых автомобильных колес «Скад» (входит в компанию «Русал») увеличил в 2024 году производство колесных дисков на 31% до рекордного в истории компании уровня — более 3 млн штук. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Достичь такого показателя удалось за счет вывода на рынок свыше 40 новых моделей колесных дисков, автоматизации технологических процессов и повышения производительности.

Важным вызовом управляющий директор «Скад» Алексей Вильданов назвал дефицит квалифицированного персонала, от которого страдают все российские промышленные предприятия. Однако он отметил, что компания эффективно реализовала программы по набору, адаптации и удержанию кадров.

«Это позволило нам воспользоваться восстановлением российского рынка, ростом продаж новых автомобилей и стремительно нарастить собственные показатели», — рассказал Вильданов.

Он констатировал, что российский автомобильный рынок претерпел существенные изменения.

Несмотря на прогнозируемое в текущем году падение продаж новых автомобилей и ряд неблагоприятных макроэкономических факторов, компания планирует наращивать производство.

«В этих условиях «Скад» работает над повышением эффективности и за счет вывода новых моделей старается максимально удовлетворить меняющий спрос. Благодаря сильным позициям на вторичном розничном рынке и высоким компетенциям в работе с автопроизводителями мы ставим цель обеспечить в непростом 2025 году дальнейший рост показателей», — сказал Вильданов.

Производственные площадки компании расположены в Красноярске и в Дивногорске. Компания выпускает колесные диски под разными брендами, они поставляются на рынок России и стран СНГ, экспортируются в десятки других стран.