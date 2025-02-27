Экономист указал на связь между отсрочкой запуска цифрового рубля и переговорами по СВО

Одна из причин переноса запуска цифрового рубля в России связана с переговорами по СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Одна из причин [отложить запуск цифрового рубля], на мой взгляд, связана с переговорами по СВО [которые проводят делегации России и США]. Это приведет, безусловно, к определенным смягчениям в области санкционного режима, в дальнейшем и к снижению санкционного давления, а также, возможно, к возврату к традиционным платежам через карточные платежные системы. Не исключено, что некоторым банкам опять откроют доступ к SWIFT. Вместе с тем нужно понимать, что проект цифрового рубля, безусловно, является скорее внутринациональным, нежели международным», — отметил Сироткин.

По его словам, приостановка проекта никак не скажется на простых россиянах, другое дело — предприятия. Сироткин пояснил, что мы живем в век цифровых технологий, интернет-технологий, и широкое распространение получает использование умных (в широком смысле этого слова) контрактов, или смарт-контрактов, в которых как раз и планировалось использовать цифровой рубль. По словам экономиста, сейчас возможность их использования будет ограничена — могут возникнуть ограничения для контрактов между крупными предприятиями, где большие суммы переводятся с учетом технологии криптозащиты. Но это не скажется на стоимости таких платежей, уверен экономист.

Цифровой рубль — это новая форма российского рубля, находящаяся под контролем и выпуском Центробанка. Он объединяет характеристики как наличных, так и безналичных средств. 27 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение перенести масштабное внедрение цифрового рубля, которое изначально планировалось на 1 июля 2025 года. Точная дата запуска будет объявлена позже.

Ранее экономист объяснил решение ЦБ отложить запуск цифрового рубля.