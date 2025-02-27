Греф раскрыл, что позволило создать оплату улыбкой

Греф поблагодарил Apple за уход с рынка РФ, что позволило создать оплату улыбкой

Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple за уход с российского рынка, поскольку это дало возможность запустить технологию оплаты по биометрии — с помощью улыбки. Его цитирует агентство «Прайм».

Глава Сбербанка напомнил, что американская компания ввела санкции против России, в рамках которых отключила технологию NFC. Этот сервис позволял оплачивать товары, прикладывая телефон вместо карты. В результате потребовалась новая технология, которая позволила бы заменить NFC. Так появилась технология оплаты по биометрии.

«Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это («оплата улыбкой» — «Газета.Ru») был им ответ», — сказал Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами.

Глава Сбербанка добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис «оплата улыбкой», подчеркнув, что на сегодняшний день эта технология крайне важна и динамика ее развития «достаточно хорошая».

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Apple придется выплатить около 40 млн рублей долга, в случае, если компания вернется в РФ. По данным источника, ООО «Эппл Рус», которое является официальным представителем Apple в России, решениями суда обязано компенсировать ущерб по сотням исков от покупателей.

Ранее сообщалось, что на iPhone скоро заработает российский аналог Apple Pay.