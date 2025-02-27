В Сбере назвали число предпринимателей, подключивших специальную программу лояльности

Около 650 тысяч предпринимателей подключили «СберБизнес Спасибо» в 2024 году

За 9 месяцев работы программы лояльности для предприятий малого и микробизнеса «СберБизнес Спасибо», стартовавшей в апреле 2024 года, к ней подключилось около 650 тыс. предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банке отметили, что самый активный участник программы лояльности заработал более 300 тыс. бонусов — они начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка.

Чтобы получать бонусы, предпринимателю нужно иметь расчетный счет в Сбере.