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Предприниматели из Нижегородской области стали участниками проекта «Платформа роста»

В Wildberries отметили важность поддержки отечественных предприятий
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Unsplash

Бренды из Нижегородской области получат поддержку проекта «Платформа роста» объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) и «Агентства стратегических инициатив» (АСИ). Об этом на встрече с местными предпринимателями рассказал главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Он отметил, что в 2024 году оборот товаров продавцов из региона на платформе увеличился на 42% в денежном выражении. По его словам, «Платформа роста» поможет предпринимателям не снижать темпы развития.

«Вовлеченность российских производителей в платформенную экономику продолжает расти — это окно больших возможностей для них. РВБ в свою очередь поддерживает отечественные предприятия в развитии их продуктов на рынке электронной коммерции — чтобы он продолжал и дальше быть одним из драйверов всей экономики», — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что маркетплейс окажет поддержку региональным брендам в укреплении позиций не только на российском, но и на международных рынках.

«Платформа роста» решает как раз такую задачу, открывая доступ к знаниям, рекламным каналам, аналитике и инструментам продвижения», — добавил Мирзоян.

В свою очередь, глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече поблагодарил коллег за возможность вживую показать бренды региона. Он также отметил важность того, что команды развивают свои бренды у себя в родной области.

Как рассказала глава АСИ Светлана Чупшева, агентство ведет работу по стимулированию создания новых брендов, продвижению российских компаний, которые обеспечат рост экономики страны.

«Уверена, многие заметили, как выросли наши бренды: если раньше кто-то предпочитал покупать зарубежное, во многом из-за рекламы, то сейчас ситуация в корне меняется», — сказала она.

Отмечается, что «Платформа роста» была запущена для повышения предпринимательской активности в регионах России, роста объемов производства российских товаров и увеличения внимания к теме создания благоприятных условий для развития бизнеса в стране. На сегодняшний день к ней присоединились производители из Новгородской и Рязанской областей. Они получили поддержку и сопровождение в продвижении на рынке электронной коммерции. Планируется, что проект будет расширен на всю страну.

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