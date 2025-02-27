BP станет инвестором крупного нефтяного месторождения на севере Ирака

Британская нефтегазовая корпорация BP и правительство Ирака заключили соглашение об инвестировании в крупное нефтяное месторождение в провинции Киркук на севере страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Достигнутые договоренности предусматривают бурение и восстановление существующих скважин и объектов, строительство новой инфраструктуры, включая газовую, стабилизацию и рост добычи.
Предполагается, что суммарная добыча нефти и газа на начальном этапе составит более 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Окончательно объем добычи может достигнуть 20 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
После правительственной ратификации соглашения BP планирует создать нового оператора, состоящего в основном из персонала иракских North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC) и прикомандированных сотрудников британской компании. В дальнейшем BP для сохранения своих интересов в операторе намерена сформировать совместное предприятие.
Достигнутое соглашение стало продолжением подписанного в июле прошлого года меморандума о взаимопонимании между BP и Ираком.
26 февраля сообщалось, что Россия и Ирак обсуждают условия участия российской стороны в нефтяном проекте Насирия.
Ранее стало известно о планах BP отказаться от сокращения добычи нефти.