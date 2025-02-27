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BP станет инвестором крупного нефтяного месторождения на севере Ирака

BP достигла соглашения с Ираком об инвестициях в нефтяное месторождение Киркук
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Arnd Wiegmann/Reuters

Британская нефтегазовая корпорация BP и правительство Ирака заключили соглашение об инвестировании в крупное нефтяное месторождение в провинции Киркук на севере страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Достигнутые договоренности предусматривают бурение и восстановление существующих скважин и объектов, строительство новой инфраструктуры, включая газовую, стабилизацию и рост добычи.

Предполагается, что суммарная добыча нефти и газа на начальном этапе составит более 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Окончательно объем добычи может достигнуть 20 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

После правительственной ратификации соглашения BP планирует создать нового оператора, состоящего в основном из персонала иракских North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC) и прикомандированных сотрудников британской компании. В дальнейшем BP для сохранения своих интересов в операторе намерена сформировать совместное предприятие.

Достигнутое соглашение стало продолжением подписанного в июле прошлого года меморандума о взаимопонимании между BP и Ираком.

26 февраля сообщалось, что Россия и Ирак обсуждают условия участия российской стороны в нефтяном проекте Насирия.

Ранее стало известно о планах BP отказаться от сокращения добычи нефти.

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