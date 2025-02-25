Треть россиян потратила свои накопления в 2024 году

Большинство — 67% — россиян тратили свои накопления в течение 2024 года (в 2023 году таковых было 44%). При этом 34% признались, что потратили более 90% сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

У 30% опрошенных сбережения составляют от 100 тыс. до 1 млн рублей. У 43% респондентов накопления превышают 1 млн рублей (в 2023 году таковых было 19%). 20% из этой категории граждан признались, что планировали потратить накопления на покупку квартиры, однако изменили свои планы в связи с сокращением льготных ипотечных программ.

34% респондентов признались, что за 2024 год потратили более 90% накопленных средств. Наиболее популярными причинами для трат оказались внеплановые путешествия или отпуска (этот пункт выбрали 43% из данной группы респондентов), запланированные крупные покупки (21%) и лечение (19%). Чаще всего накопления полностью тратили граждане в возрасте от 18 до 25 лет, в то время как самыми экономными оказались россияне в возрасте от 60 до 70 лет – 32% из этой группы респондентов признались, что не могут начать тратить деньги и, несмотря на ощутимый банковский счет, предпочитают экономить на повседневных вещах.

Если годом ранее большинство опрошенных (54%) предпочитали хранить деньги на накопительных счетах и вкладах, то в этом году 61% респондентов признались, что перераспределили сбережения по разным инструментам. Среди наиболее популярных из них — облигации, драгоценные металлы и валюта. Наиболее склонны к подобного рода накопительной стратегии люди в возрасте от 35 до 45 лет. Почти вдвое сократилось число россиян, хранящих наличные деньги дома — если в 2023 году о подобного рода сбережениях заявляли 22% респондентов, в 2024 году показатель уменьшился до 9%.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.