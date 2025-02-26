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В ВТБ отметили важность партнерства государства, частного бизнеса и банков

В ВТБ предложили обновить речные порты и сельхозпредприятия с помощью ГЧП
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

ВТБ предложил рассмотреть распространение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на финансирование строительства речных портов и очистных систем в сельскохозяйственной отрасли. Об этом в ходе пленарной сессии «Вчера, сегодня, завтра: как поддержать инфраструктурный рынок в стремительно меняющихся экономических условиях» форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» рассказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Он отметил, что в этих направлениях можно эффективно использовать механизм ГЧП.

«Также это отрасли, которые уже опробовали ГЧП-подход и в которых есть успешные проекты, например, образование и медицина. Их тоже нужно рассматривать с точки зрения применения механизма ГЧП. Потрясающие цифры по автомобильной сети, объем инвестиций в их развитие измеряется цифрой от 10 трлн рублей и больше. Развитие высокоскоростных магистралей – это еще приблизительно такая же сумма», — сказал Сергейчук.

Он подчеркнул, что проекты такого масштаба можно реализовать только с помощью партнерства государства, частного бизнеса и банковского сектора.

В ВТБ считают, что для развития рынка ГЧП и концессий в России нужно инициировать меры стимулирования и поддержки, которые позволят увеличить кратность и объем инвестиций в инструменты ГЧП. Например, в банке предложили создать согласованный правительством пул приоритетных инфраструктурных проектов на ближайшие годы с разбивкой по отраслям и источникам финансирования, поскольку такой формат даст участникам рынка понимание, в каких проектах и в каком формате они могут участвовать.

Также Сергейчук назвал актуальным вопрос о высоких нормах резервирования капитала по концессионным инфраструктурным проектам.

«Группа ВТБ совместно со Сбербанком и участниками синдиката банков прошли подобное упражнение в рамках проекта по строительству ВСМ «Москва – Санкт-Петербург». Было подписано крупнейшее концесионное соглашение, часть поддержки была оказана как с помощью банковских инструментов, так и с использованием средств ФНБ», — отметил он.

По его словам, подобных проектов должно быть больше.

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