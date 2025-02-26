В 2024 году средний чек на торгах в банкротстве на Portal DA вырос на 27%

В 2024 году общий объем сделок на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества Сбербанка Portal DA вырос на 7% и составил 20 млрд рублей. Об этом рассказал начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов.

При этом он уточнил, что средний чек на торгах в банкротстве на портале вырос на 27% и достиг 29,9 млн рублей.

По его словам, это свидетельствует о том, что продавать и покупать имущество на торгах выгодно. Он уточнил, что при этом сделка надежно защищена и прозрачна, объекты очищены от обременений.

«По прогнозам, тенденция роста банкротных сделок сохранится в 2025 году, поэтому мы продолжим развивать наш маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества Portal DA. Сейчас приобрести имущество на нем можно, в том числе оформив кредит или ипотеку в Сбере, что расширяет возможности пользователей», — сказал он.

В Сбере рассказали, что чаще всего в прошлом куда сделки проводили с коммерческой недвижимостью — общая сумма сделок в этой категории превысила 8,3 млрд рублей. В свою очередь, с жилой недвижимостью физические и юридические лица заключили сделок на 3 млрд рублей.

Также в банке отметили, что более половины (63%) сделок прошли с одним или двумя покупателями. Кроме того, в среднем в каждых торгах по покупке и продаже жилой недвижимости на «Portal DA» участвовали 2 человека. Лидером по числу участников стала категория «Спецтехника» — в торгах обычно принимали участие более 4 человек.