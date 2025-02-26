Сбер внедрил ИИ в банковские продукты для детей

Сбер стал первой компанией, которая внедрила ИИ-помощника в различные банковские продукты для детей, сообщает пресс-служба банка.

В ноябре 2024 года виртуальный ассистент СберКот научился «говорить» с юными пользователями. Всего за 3 месяца работы в приложении к СберКоту обратились 5 млн раз, а общее число заданных вопросов превысило 12 млн. Чаще всего дети интересуются финансами, делятся со СберКотом успехами и обсуждают увлечения.

В Сбере отметили, что 60% пользователей приложения на Android-смартфонах хотя бы раз воспользовались виртуальным ассистентом, а 25% делают это регулярно.

В ближайшем будущем виртуальный ассистент при звонке на номер 900 будет говорить голосом СберКота.